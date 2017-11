"Pornosites gaan op zwart wanneer 'Game Of Thrones' begint": actrice Emilia Clarke is opmerkingen beu TDS

16u50

Bron: Harper's Bazaar 0 screenshot Showbizz Dat de makers van 'Game Of Thrones' niet vies zijn van een streepje naakt en een stevige vrijpartij, kunnen alle kijkers beamen. De fans van de reeks worden meermaals getrakteerd op expliciete beelden. Actrice Emilia Clarke , die de rol van Daenerys Targaryen vertolkt, is de vele opmerkingen daarover beu.

De vele naaktscènes en expliciete beelden: het maakt voor miljoenen fans deel uit van waarom ze zo dol zijn op de reeks. Heel wat anderen zijn dan weer minder enthousiast: zij vinden het niet kunnen dat seksueel geweld tegen vrouwen herhaaldelijk in beeld wordt gebracht, en zo dus gepromoot.

Niemand onberoerd

Hoe dan ook laat de serie niemand onberoerd. Al vindt actrice Emilia Clarke het best vervelend dat er zo veel opmerkingen worden gemaakt over het aantal seksscènes in de prestigieuze HBO-reeks. Dat vertelde ze in een interview met het Amerikaanse blad Harper's Bazaar.

"Ik vind het echt irritant dat mensen dan zeggen dat 'pornosites op zwart gaan als Game of Thrones begint'", vertelt Emilia. Volgens haar zijn er in 'GOT' net zo veel seksscènes te zien als in andere series. "The Handmaid's Tale?! Ik ben dol op die serie, ik heb moeten huilen om het einde, want dat heb ik niet kunnen bekijken. Maar die reeks? Het is alleen maar seks en naakt. Er zijn zoveel series die draaien om het feit dat mensen zich vermenigvuldigen. Mensen hebben ook seks voor hun plezier, het is nu eenmaal onderdeel van het leven."