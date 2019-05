“Pornografie!”, “Een schande”: niemand in Cannes raakt uitgepraat over deze schandaalfilm DBJ

24 mei 2019

16u59 0 Showbizz ‘Mektoub My Love: Intermezzo’, erg catchy is de titel niet, maar het is wel de film die op het filmfestival van Cannes het meest over de tongen gaat. De 3,5 uur durende prent van Abdellatif Kechiche (58) speelt zich voor driekwart af in een nachtclub en staat bol van de expliciete scènes. Bij de screening was het bioscooppubliek op zijn zachtst gezegd ‘verdeeld’.

Zes jaar geleden zorgde regisseur Abdellatif Kechiche al een keer voor controverse op het filmfestival van Cannes. Zijn film ‘La vie d’Adèle’, over twee jonge meisjes die verliefd worden en die liefde ook heel fysiek beleven, was de meest besproken Franse film uit 2013 en won toen ook de Gouden Palm.

Of zijn film ook dit jaar de hoogste prijs op het festival gaat winnen, valt te betwijfelen, want de meeste kijkers zijn in shock na het zien van zijn film. In ‘Mektoub My Love: Intermezzo’ gaat Kechiche namelijk nog iets verder. In de film, waarin enkele jongeren een avondje gaan stappen, is behoorlijk wat naakt te zien en onder meer ook een scène waarin een meisje dertien minuten lang oraal wordt bevredigd.

“Het is de slechtste film die ik ooit heb gezien”, reageert iemand op het Franse filmkanaal Allociné. “Het is gewoon een pornofilm”, zegt iemand anders. “Hij film niets anders dan naakte vrouwen. We zien enkel borsten en billen, terwijl de mannen nooit naakt zijn.” “De film is zeker historisch”, schrijft iemand op Twitter. “Nog nooit heb ik zoveel mensen de zaal uit zien lopen.”

En Kechiche? Die excuseerde zich na de vertoning en spurtte als opgejaagd wild de zaal uit.

#MektoubMyLoveIntermezzo, film choc de ce #Cannes2019 ? Après la projection du film en compétition ce soir, AlloCiné a recueilli les premières réactions très divisées des festivaliers autour du nouveau film d'Abdellatif #Kechiche pic.twitter.com/xLCODtv8Iw AlloCiné(@ allocine) link

Je pense que cette séance du Kechiche restera historique dans le festival. J'ai jamais vu autant de personnes partir d'une séance. Parfois par rangées entières. #Cannes2019 Leviathan(@ Antofisherb) link

Je comptais aller me coucher mais les réactions en sortie de projection de #MektoubMyLoveIntermezzo sont absolument géniales et fascinantes. #Kechiche pic.twitter.com/S5ujPOjCSY L'Arrière Cuisine(@ ArriereCuisine) link

Abdellatif Kechiche vlucht de zaal uit.

Après la projection, Kechiche « s’excuse » et fuit la salle. #Cannes2019 pic.twitter.com/cRlAm8RrHc David Honnorat(@ IMtheRookie) link