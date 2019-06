“Pommeline en Fabrizio zijn uit elkaar” Redactie

11 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 30 Showbizz Slecht nieuws voor de fans van ‘Pommelizio’. De twee ‘Temptation Island’-verleiders zouden niet langer een koppel vormen. Dat schrijft Dag Allemaal.

Volgens het weekblad kwam de breuk er dankzij Fabrizio. Hij zou aan Pommeline hebben laten weten dat het voor hem over and out was en zou intussen weer bij zijn moeder gaan wonen zijn. Wat het nog eens extra pijnlijk maakt, is dat de twee momenteel wel nog samenwerken in zijn tattoozaak in Beringen.

Hun deelname aan ‘Temptation Island VIPS’ - dat vanaf eind juni loopt op de Nederlandse betaalzender VIDEOLAND en dan later op VIJF te zien zal zijn - zou echter niets te maken hebben met die breuk. Of toch niet rechtstreeks. Ondertussen werd Fabrizio wel gespot met een verleidster uit datzelfde programma.

Zelf houden de twee stijf de lippen op elkaar over hun precieze relatiestatus. “Ik kan daar niets over kwijt. Dat zou me in een lastig parket brengen”, laat Fabrizio aan het weekblad weten. Daarmee doelt Fabrizio op het contract dat hij - net als Pommeline - waarschijnlijk getekend heeft met de makers van het programma. Als zij hun relatiestatus voor het einde van ‘Temptation Island VIPS’ bekend maken, dan moeten ze immers een boete betalen.