‘Pocahontas’, de musical van James Cooke, wordt uitgesteld naar september TK

15 maart 2020

14u17 0 Showbizz Theaterhuis Uitgezonderd. heeft beslist om de voorstellingen van musical ‘Pocahontas’ uit te stellen wegens het coronavirus. Normaal gezien zou de première op 4 april plaatsvinden - in principe dus na de voorlopige einddatum van de maatregelen van de overheid -, maar de productie neemt geen risico’s.

Producenten James Cooke en Bob Jennes hebben samen met de directie van de Sportpaleisgroep beslist om de voorstellingen te verplaatsen, ook al geldt het verbod van de overheid voorlopig maar tot en met 3 april. Normaal gezien zou ‘Pocahontas’ op 4 april in première gaan in Capitole Gent, maar die datum wordt nu verschoven naar september.

“Net bij een familiemusical komen de meest kwetsbare groepen met elkaar in aanraking. We hebben steeds veel grootouders en kinderen samen in de zaal, en laat nu net dat onmogelijk zijn vandaag”, legt James Cooke uit. “Dit verhaal is te mooi om te vertellen, zodat annuleren geen optie is.”

Iedereen die al een ticket gekocht had, zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden. Nieuwe tickets kunnen besteld worden vanaf maandag 16 maart.