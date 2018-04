"Piemel heeft al dagen geen actie meer gehad": 'Temptation'-vrijgezellen gooien laatste keer alles in de strijd EDA

19 april 2018

22u38 0 Showbizz Volgende week worden de koppels ein-de-lijk weer herenigd in een extra lange finale-aflevering van 'Temptation Island' en dus smeten de vrijgezellen een laatste keer al hun troeven in de strijd om een plaatsje te verzilveren op die felbegeerde 'dream date'. Daarbij kreeg Joshua plots concurrentie uit onverwachte hoek.

Voor wie ook aan een total black out leed na de aflevering van vorige week: een tropische storm zorgde voor een welgetimede stroompanne op beide resorts. Deze week zagen we hoe de kandidaten noodgedwongen op de tast verder moesten.

Denise, die lijdt aan een stevige vorm van nachtblindheid, kon geen twee stappen vooruit en besloot zich in het eerste het beste bed te nestelen dat ze tegen kwam. Toevallig dat van Mezdi...

Toen hij de verleidster zag liggen, wilde hij haar hoffelijk naar buiten escorteren, maar bracht hij haar per abuis naar de badkamer waar hun lippen per ongeluk, doch herhaaldelijk, tegen elkaar aanbotsten.

Vervelend zeg!

Ook Gino zag geen hand voor de ogen. Het zat namelijk gekneld tussen het achterwerk van Deborah.

Deborah dacht dat de stroompanne ook de camera's had uitgeschakeld en gaf Gino vrij spel.

En toen, Gino?

Heet het zo tegenwoordig...

Welkom bij een nieuwe aflevering van Temptation Island in vogelvlucht!

DAG 13 op Temptation Island (en die zever is nog niet voorbij).



De storm hield lelijk huis op Coconut Beach en deed een onbestemd zeemonster aanspoelen.

Oh Kevin, jij bent het.

Mezdi had intussen zijn sporen van afgelopen nacht uitgewist en zichzelf heiliger dan de paus opgebaard in een bed van de verleidsters.

Denise lag nog steeds in zijn bed.

Ze lichtte Chloë meteen in over haar katje-knijp in het donker met Mezdi.

Dat moet je eens uitleggen...

Het was dan ook pikdonker...

Tim werd voor het eerst zonder zijn Cherish wakker.

De verleidster kreeg het te benauwd van de dolverliefde Tim en maakte zich er met een smoes van af.

Het avontuurtje van Mezdi was de talk of the town.

Tim besloot zijn makker om uitleg te vragen.

Waarop Mezdi de cameraploeg toonde hoe goed hij kan acteren.

Kevin had ambitieuze plannen, hij besloot de camera's af te dekken om op zijn laatste avond ongegeneerd te kunnen vogelen met verleidster Chloë.

Neuken? Ze zouden toch gewoon plaatjes van vogels projecteren?

Een hutje verderop stond Tim op springen.

Samen met de verleidsters speelde hij een spelletje 'Temptation Twister'.

Als ouderdomsdeken wilde Tim de groep echter wat literaire kennis bijbrengen en besloot hen te doceren uit het enige boek dat hij ooit heeft gelezen: de kamasutra.

Tim: "Met Deborah was er soms de remming..."

"gedraag je niet als een zestienjarige maar als een dertigjarige."

Dus ga je nu iets intelligent zeggen?

Het is inderdaad zeldzaam om iemand van jouw IQ te vinden, Tim.

Zijn trouwring had wel al een nieuwe eigenaar gevonden.

Daar was Rick weer!

Samen met Annelien trakteerde hij de kandidaten op een laatste groepsdate.

Hij adviseerde Jeremy en Mezdi om deze groepsdate zo goed mogelijk te gebruiken om te bepalen wie ze zouden meenemen op dream date.

Hij had daarbij nog een laatste tip:

Sensatiezoeker!

Voor Tim was er uiteraard maar één dream date: zijn droomvrouw Cherish.

Hoop doet leven.

Op het vrouwenresort was Vanessa de enige die nog geen dream date had gekozen. De vrijgezelle mannen besloten een versnelling hoger te schakelen om indruk op haar te maken. Met op kop: Bloedje Geil.

Hoe heb je dat juist aangepakt, BG?

(...)

Jeremy en Kevin namen de Thaise glooiingen nog een laatste keer in zich op.

Megan had stilaan genoeg van Temptation Island en probeerde tot aan de kust van Oostende te zwemmen. Zonder succes.

Tim deed waar ie goed in is: oppervlakkig blijven.

Nu Megan toch nog enkele dagen op Temptation Island moet doorbrengen, vroeg ze Joshua schoorvoetend mee op dream date.

Niet te overmoedig worden, Jos.

Ook Tijs is in de running. De vrijgezel die op 14 dagen tijd welgeteld één keer in beeld kwam maar er wel direct een prachtige oneliner uitgooide:

De bloedjegeile bouwvakker had nu zijn oog laten vallen op Megan en koesterde grootse plannen.

Fabwizio was behoorlijk aan de stille kant. Kom op Kleurplaat, zeg eens iets interessants.

Daar hou ik je aan!

Tim verwachtte dat zijn hoogtepunt ieder moment kon komen.

En huppelde verder in zijn eigen droomwereldje.

Een totaalplaatje om in te kaderen.

Voor Deborah was het ook een uitgemaakte zaak. Nu Tim verleden tijd is, leefde ze zich uit met verleider Gino en koesterde ze terug hoop voor de toekomst.

Alsnog een happy end!

Van al die natte kleren en in alcohol gedrenkte levers werd de sfeer wel behoorlijk klef.

Megan wauwelde iets in het West-Vlaams...

En ook verleider Andrea droeg bij tot de pathos.

Eenmaal ze beseften dat iedereen na Temptation Island zelf zijn alcohol en condooms zou moeten bekostigen, haalde iedereen nog snel het onderste uit de kan halen met een laatste feestje.

En kreeg ook de hut een laatste bekentenis te slikken.

Daniëlle kreeg een plotselinge openbaring.

En jij Kevin? Vul jij Chloë eerder aan of op?

Het laatste dus.

Chloë, legde zich er bij neer.

En Knabbel ging weer slapen zonder z'n Babbel...

Dat belooft voor je dream date, Tim.

Zullen Fabrizio en Daniëlle in één bed slapen? Houdt Mezdi zich koest? Duikt Deborah tussen de lakens met Gino? Gaan Vanessa en Jeremy alsnog voor de bijl voor één van de vrijgezellen? En vooral: zal Tim uiteindelijk toch weer Deborah ten huwelijk vragen eenmaal hij hoort dat Cherish met z'n voeten speelt?

Dat ontdek je volgende week in de LAATSTE extra lange aflevering van Temptation Island in vogelvlucht!

Let the countdown begin!