#papaHerbie: Er is een 'Temptation Island'-baby op komst! EVDB

01 mei 2018

11u28 0 Showbizz Het is officieel: er is opnieuw een TV-baby op komst. Na de 'Blind Getrouwd'-kandidaten, verwachten nu ook 'Temptation Island'-kandidaten Herbert en Jolien een kindje. Dat maakte het koppel bekend via Instagram.

Herbert en Jolien namen deel aan het vorige seizoen van 'Temptation Island'. Het verliep niet helemaal goed voor het koppel, Herbert dook in bed met verleidster Saartje en Jolien kuste vrijgezel Karim. Het koppel ging na de seizoensfinale officieel uit elkaar. De twee woonden daarna nog steeds samen, maar deden alles apart. Kort daarna ging Herbert terug bij zijn moeder wonen, maar twee weken later besefte het koppel dat ze nu eenmaal samen horen. Ze gaven hun relatie nog een kans en dat verliep goed.

Nu heeft Herbert via Instagram bekendgemaakt dat ze samen hun eerste kindje verwachten. Proficiat!

Huisje, tuintje, kindje? Yes, we did it! #papaHerbie😍👶🏽 Een foto die is geplaatst door null (@herbert_bb) op 01 mei 2018 om 10:48 CEST