Opnieuw gezwel gevonden bij Xandee: "Wanneer stopt dit?" Jolien Boeckx

06 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Wanneer stopt dit?" Die vraag schiet wel twintig keer per dag door het hoofd van Sandy Boets (39), beter bekend als zangeres Xandee. Tijdens een routineonderzoek in het ziekenhuis ontdekte men opnieuw een gezwel in haar baarmoeder. Het tweede al op amper drie maanden tijd.

"Here we go again", postte Sandy vanuit het UZ Gent op haar Facebookpagina. De zangeres, die in 2004 als Xandee voor ons land naar het Songfestival ging, moet opnieuw onder het mes. Alsof drie hartoperaties, het verwijderen van een gezwel in haar baarmoeder en zeven ingrepen aan haar been nog niet voldoende waren. "In januari ging ik nog op controle voor het gezwel dat eind 2017 uit mijn baarmoeder werd gehaald", licht Sandy toe. "Alles bleek toen in orde. Tot ik op 17 februari voor een slaaponderzoek naar ’t ziekenhuis moest. Ik was nog maar net binnen toen ik plots buikkrampen kreeg. Die waren zo hevig, dat ze me direct naar de spoed hebben gebracht. Bleek dat er ter hoogte van mijn eierstok opnieuw een gezwel in mijn baarmoeder zat."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN