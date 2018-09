"Ongezien in België": BV's lopen verticale modeshow in Wijnegem SD

16 september 2018

16u54 4 Showbizz De bezoekers van Wijnegem Shopping Center waren gisterenmiddag getuige van een absolute primeur voor ons land: een verticale catwalk. Enkele BV's, waaronder Véronique De Kock en Astrid Coppens, 'liepen' om 11u en om 15u over een catwalk van liefst 15 meter hoog en showden zo telkens enkele nieuwe collecties.

De verticale catwalk is een primeur voor België. In de VS, Japan en Duitsland werd het wel al eens gedaan. De catwalk is liefst 15 meter hoog en werd in een week opgetrokken in de Centrale Koepel. Dat is het hoogste en grootste plein van Wijnegem. Bij de opbouw en uitvoering van de show zijn ruim 50 mensen betrokken. Om de modeshow in veilige en vlotte banen te leiden, begeleiden twee ervaren ‘riggers’ en twee ervaren acrobaten de modellen. "Ik vond het heel spectaculair. Het is eens iets anders dan een gewone defilé. Je zit mee in de flow van de show. Ineens krijg je het harnas aan. Vastklikken en gaan. Heel fijn!", aldus Véronique De Kock. Ook Astrid Coppens is onder de indruk: "Ik had het nog nooit gedaan. Het was de max!"

Naast Véronique De Kock en Astrid Coppens liepen ook TikTok (Musical.ly) goeroe Steffi Mercie, Antwerps blogger Matthias Geerts en VTM Kids-actrice Angela Jakaj mee.

Met het spektakel zette Wijnegem haar 25ste verjaardag en het einde van de verfraaiingswerken extra in de verf.