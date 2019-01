“Oeps!”: Siska Schoeters moet nog wennen aan haar nieuwe job, en verwijst Radio 2-luisteraars naar stubru.be MVO

17 januari 2019

Siska Schoeters (36) is nog niet helemaal gewoon aan haar nieuwe baan bij Radio 2. Na jarenlang bij Studio Brussel radio te hebben gemaakt zitten de gegevens van haar oude werkgever haar nog vers in het geheugen. Zo verwees ze haar luisteraars naar stubru.be, om een cruise te winnen. “Oeps, dat was een slip of the tongue”, corrigeerde ze zich meteen.