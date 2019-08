"Nu kan Anouk virtueel op mijn gezicht kloppen": Dimitri Vegas kreeg een avatar in videogame ‘Mortal Kombat’ JOBG

24 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Dimitri Vegas (37) mag zich aan een stevig pak rammel verwachten. Nu hij tot een personage van de videogame 'Mortal Kombat' getransformeerd is, kan iedereen tegen hem vechten. "Zelfs Anouk (Matton, zijn vrouw, red.) kan op mijn gezicht kloppen als ik thuis niet braaf ben", lacht hij. Gelukkig zonder echte blauwe plekken.

Dimi was amper 10 jaar toen hij het computerspelletje 'Mortal Kombat' leerde kennen en 27 jaar later is hij nog even gefascineerd door de gevechtsgame. "Het beste spel ooit", lacht Dimitri. "Op tour vragen Mike en ik zelfs altijd een televisiescherm om het te kunnen spelen met onze entourage. Wie verliest, drinkt een shotje. (lacht)" Voor de elfde editie van 'Mortal Kombat' kreeg Vegas de kans om zichzelf in een vechtersbaas te laten transformeren. "Mike en ik hebben al de muziek van de game mogen maken, maar nu ben ik écht deel van het spel: een hele eer."

Met de technieken die gebruikt worden bij liveactionfilms werd er van de dj een spelkarakter gemaakt. "Een heel proces was dat. In de studio werden er allemaal puntjes op mijn gezicht gezet, ik moest 500 verschillende gezichtsuitdrukkingen uitvoeren en daarvan werd dan een model gemaakt", legt Dimitri uit. "Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Het lijkt alsof ik uren in de fitness gezeten heb. (lacht)" Voor het audiogedeelte moest hij in 6 uur tijd 500 verschillende zinnetjes inspreken. "Ik hoorde niks van mijn tegenspelers: de moeilijkste voice-over opdracht tot nu toe. Ik heb voor de animatiefilm 'Spiderman' al de stem ingesproken van Peter Parker, maar daar was er veel meer vrijheid en tijd, dus dit was wel een hele uitdaging - maar wel een heel leuke."

'Mortal Kombat 11' is nu te downloaden voor Xbox en Playstation.