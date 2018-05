*NSYNC onthult ster op Hollywood Walk of Fame Redactie

01 mei 2018

10u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz Een bijzondere dag voor de heren van de voormalige boyband *NSYNC. Niet alleen kwamen ze voor het eerst sinds lange tijd weer samen; de band mocht tevens hun eigen ster aan de Hollywood Walk of Fame onthullen. Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone en Lance Bass straalden toen hun 'tegel' in het bijzijn van hun fans onthuld werd.

"Dit is zo onwerkelijk, het is echt geweldig om te zien dat er fans van heinde en verre hier naartoe zijn gereisd om dit moment met ons te delen. Ontzettend bedankt, onze fans zijn de allerbeste", aldus een dolgelukkige Justin.

Lance Bass maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen over zijn moeilijke coming-out destijds. "Ik was bang om te vertellen dat ik gay was, bang om het succes van de groep hiermee te vernietigen. Daarom heb ik heel lang met een geheim rondgelopen, wat achteraf gezien helemaal niet nodig was geweest. Ik wil alle jongens en meisjes die momenteel worstelen met hun seksuele identiteit een hart onder de riem steken: ik heb in hetzelfde schuitje gezeten en sta achter jullie!" De rest van de band applaudisseerde trots nadat Lance deze woorden uitsprak.

Aan Ellen DeGeneres en Carson Daly de eer om de band hun ster te presenteren. Timberlake's vrouw Jessica Biel keek trots toe vanuit het publiek.

*NSYNC bestond van 1995 tot 2002 en scoorde grote hits als I want you back en Bye Bye Bye. In 2013 kwam de band weer even samen om een medley van hun grootste hits te zingen toen Justin een MTV Video Music Video Vanguard won.