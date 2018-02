'Nooit meer diëten': VTM-chef Sandra Bekkari blijft stunten hl

09 februari 2018

16u36

Bron: hl 1 Showbizz De terugkeer van haar programma ‘Open keuken' naar het VTM-scherm, eind januari, bleef duidelijk niet zonder gevolgen. Niet alleen de tv-kijker blijkt te smullen van haar lichte en gezonde gerechten, ook de lezers van haar boeken doen dat massaal.

Dat blijkt toch uit de wekelijkse lijst van best verkochte boeken in Vlaanderen op boek.be. Vorige week palmde Sandra Bekkari al op een autoritaire manier de toptien in met haar ‘Nooit meer diëten’-kookboeken. Haar vier boeken prijkten toen op plaats 1, 3, 5 en 6 in die top 10. Deze week moet de tv-chef ‘Lichter’ van William Cortvriendt laten voorgaan als best verkochte boek. Maar Bekkari palmt vervolgens nog altijd de tweede, vierde, zevende en negende stek in de hitlijst in. Toch nog altijd straf.

Dat tv-aandacht de beste mooie promotie kan zijn, bewijst trouwens ook ‘De buurtpolitie’. Het eerste stripalbum van de populaire tv-reeks profiteert overduidelijk van de terugkeer van het populaire korps naar de vooravond op VTM (en wellicht ook wel wat van de de aandacht voor première van de tweede bioscoopfilm ‘De buurtpolitie: De tunnel’). Het album ‘De buurtpolitie: De roze olifant’ duikt de toptien binnen op positie 5 en verkoopt dus nog altijd beter dan het 97ste album in de ‘FC De Kampioenen’-reeks, want ‘Allemaal cinema!’ staat op 6.