“Nooit luister ik nog naar My Heart Will Go On”, een vrolijke Kate Winslet komt nog eens terug op haar allergrootste succes DBJ

19u59

Twintig jaar nadat 'Titanic' is uitgekomen, zou je toch denken dat alles gezegd is over de blockbuster aller blockbusters. Toch weet Stephen Colbert in zijn 'The Late Show' nog voor een aantal nieuwtjes te zorgen door actrice Kate -Rose- Winslet te onderwerpen aan een snelle vragenronde. "Ik raakte onderkoeld door de scène in het water."

Een ‘bliksemronde’ noemt Colbert het vragenvuur waaraan hij de 42-jarige actrice onderwerpt. Zo komen we onder meer te weten dat Kate nooit meer luistert naar ‘My Heart Will Go On’ van Celine Dion, dat het zweterig werd in de bewuste vrijscène in de auto, maar dat er verstuifd water gebruikt werd en dat ze onderkoeld raakte door de opnames in het koude water van de slotscène.

Ogen bedekken

Op de vraag of haar kinderen de film al een keer zagen, herinnert de Britse zich dat haar zoon de helft zag en dat ze tijdens de naaktscènes van zichzelf zijn ogen bedekte. Nadien zijn de bioscoop uitgewandeld om een dessertje te eten.

Filmweetjes

Verder kwamen er ook een paar nieuwtjes voor de filmfanaten boven water. Zo tekende regisseur James Cameron zelf bijvoorbeeld de schets van een naakte Kate Winslet met juweel (die daarvoor wel een badpak droeg), of was Matthew McCounnaughey ook gecast in de rol van Jack.

Tot slot geeft Kate Winslet toe dat ze als Rose loog in de film door te zeggen tegen Jack “I Will Never Let You Go”. “Eigenlijk had hij gewoon moeten proberen mee op de deur te klimmen”, lacht Winslet nu.