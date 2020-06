“Nooit gedacht dat een nummer voor een reclamespot mijn monsterhit zou worden”: Wim Soutaer over ‘Allemaal’

Showbizz

“Had Dag Allemaal mij niet gevraagd om met mijn eerste single reclame te maken voor hun magazine, had ‘Allemaal’ misschien nooit bestaan”, vertelt Wim Soutaer (45) in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ . Nooit had hij verwacht dat het nummer voor een reclamespot zijn monsterhit zou worden. Zeventien jaar na release wordt het zelfs het lijflied van Vlaanderen Feest, in een aangepaste coronaproof-versie. “En ik maar denken dat ik na ‘Idool’ in 2003 als alternatieve rocker aan de slag zou gaan.”