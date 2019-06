‘Nonkel Jef’ Ivo Pauwels en Andy Peelman dagen elkaar uit in de keuken en op de planken MVO

20 juni 2019

16u09 0 Showbizz Exact drie maanden voor de première van het theaterstuk ‘Chez Nonkel Jef’, testen ‘nonkel Jef’ Ivo Pauwels en Andy Peelman hun eigen skills in de hippe, open keuken van toprestaurant GA NORD, met Danni Heylen als jurylid van dienst.

Wie herinnert zich nog de succesvolle Vlaamse sitcom ‘Nonkel Jef’, die in de tweede helft van de jaren ‘90 op ons televisiescherm te zien was? De komische reeks over een boer op pensioen was een ware publiekslieveling en er werden ruim 175 afleveringen van gemaakt. In 2016 en in 2018 kreeg ‘Nonkel Jef’ een tweede en derde leven in Theater Elckerlyc en vervolgens op tournee door heel Vlaanderen.

Maar Nonkel Jef is nog niet uitgeboerd: na ‘Nonkel Jef zit in de patatten’ en ‘Nonkel Jef & de verloren zoon’ regisseert Dirk Lavrysen dit jaar het allerlaatste stuk waarin we mogen meemaken hoe hij zijn boerderij omtovert tot pop-up-restaurant en tot over zijn oren verliefd wordt.

Het verhaal

Wanneer de rekeningen zich blijven opstapelen en het spaarvarken leeg blijkt te zijn, neemt Nonkel Jef een drastische beslissing. Hij bouwt de boerderij om tot een waar pop-up restaurant. Maître Jef schakelt ook dienster Odette, chef-kok Sander en sommelier Dré in om mee de zaak te runnen. En ‘Chez Nonkel Jef’ is geboren. Maar horeca is wel wat anders dan het boerenleven dat onze vrienden gewend zijn en al snel draait alles in de soep. Als Nonkel Jef dan nog eens verliefd wordt op een klant, zitten ze op de boerderij helemaal met de gebakken peren.

In de cast zien we naast Ivo en Andy ook Linda De Ridder, Danni Heylen, Andy Peelman, Dirk Lavrysen, Patrick Onzia en Diana More.

‘Chez Nonkel Jef’ speelt vanaf 20 september tot en met 6 oktober 2019 in Theater Elckerlyc. Vervolgens op tour door Vlaanderen van 25 oktober tot en met 8 december 2019. Meer info via: www.nonkeljefinhettheater.be.