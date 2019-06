‘Nonkel Jef’ al twee jaar stiekem getrouwd: “En nu is mijn dochter boos op mij” WN

25 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Twee jaar. Zo lang kon Ivo Pauwels (80) zwijgen over zijn geheime huwelijk met Diana (58). “Dit is al mijn vierde huwelijk, al die toeters en bellen hoeven voor mij niet meer”, zegt hij.

Op de voorstelling van de komedie ‘Chez Nonkel Jef’, waarmee Ivo binnenkort samen met Andy Peelman en Danni Heylen op het podium staat, liet hij zich ontvallen dat hij en Diana bijna twee jaar geleden stiekem in het ­huwelijksbootje stapten.

“Ik wou daar geen ruchtbaarheid aan geven en ik ben erin geslaagd om te huwen in een volledig lege trouwzaal”, zegt Ivo. “Er was echt niemand bij. Ik ben al zo dikwijls getrouwd - dit is al mijn vierde keer - en dacht het in alle stilte te doen. Ik was ook al 79, al die toeters en bellen hoeven voor mij niet meer. Een huwelijksreis? Na de plechtigheid zijn we een dagje in Antwerpen gaan rondlopen en hebben we in het Hilton overnacht.”

“Veel mensen dachten dat wij al lang getrouwd waren, want dit jaar zijn wij twintig jaar samen. Eigenlijk was ik niet van plan om nog eens m’n jawoord te geven, maar Diana wilde dat graag en dus heb ik haar een plezier gedaan. Bovendien word ik er niet jonger op, hé. Als mij morgen iets overkomt, is alles tussen ons tenminste geregeld.”

Relatie bekoeld

Ook achteraf heeft Ivo tegen niemand iets verteld. “Ik heb gezwegen als een graf. Ik heb het een keer per ongeluk tegen mijn schoonzoon gezegd, en mijn dochter neemt het mij nu heel erg kwalijk dat ik haar niks verteld heb. Ik had niet verwacht dat zij daar zo boos om zou zijn, en ik begrijp die boosheid ook niet. Op dit ­moment is onze relatie erg bekoeld, maar dat waait wel weer over.”

Zuur en afstandelijk

“Weet je, Ivo is drie keer gescheiden, maar ik wist dat het tussen ons wél zou blijven duren”, vertelde Diana ooit. “Aanvankelijk vond ik hem een zure, afstandelijke man. Maar op een keer kwam hij bij een optreden naar mij toe en zei: ‘Ik ben in de aanbieding!’ En ik zei: ‘Ik ben óók in de aanbieding, het is uit met mijn vriend.’ De rest is geschiedenis...”