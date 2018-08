‘Nonkel Jef’-acteur Ivo Pauwels moet zelfs op z’n 80ste volop blijven werken: "1.350 euro pensioen na 61 jaar werken is lachwekkend" HL

21 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ivo Pauwels werd afgelopen zaterdag 80 jaar, maar van uitbollen is nog geen sprake. De ‘Nonkel Jef’-acteur blijft de ene rol na de andere spelen. "Ik moet wel", zucht hij in Dag Allemaal.

Vanaf september 2019 mag Ivo Pauwels nog eens z’n beroemde Nonkel Jef-plunje aantrekken. Voor de derde - en laatste keer - staat er namelijk een voorstelling met Vlaanderens bekendste keuterboer in de hoofdrol op de agenda. En dat stelt Ivo tevreden, al zit de acteur ondanks z’n gezegende leeftijd allesbehalve verlegen om werk.

Tachtig jaar, de meeste mensen genieten dan al lang fulltime van hun pensioen.

Tja... Als ik stop met werken, lukt het mij niet om m’n levensstandaard te behouden. Weet je hoeveel pensioen ik heb? 1.350 euro! Na 61 jaar carrière is dat lachwekkend. Gelukkig hou ik van mijn job en ben ik blij dat ik nog mooie rollen krijg aangeboden.

Met jouw pensioen alleen kom jij dus niet rond.

Nee, want ik huur. Ik had vroeger een prachtige villa met een zwembad en alles erop en eraan. Maar na mijn eerste scheiding ben ik vertrokken met twee valiezen en wat meubels. Een aderlating, waardoor ik helemaal opnieuw moest beginnen.

Daarna ben je nog twee keer gescheiden.

En ook die breuken hebben erin gehakt. Ik delfde telkens het onderspit. Na drie mis­lukte huwelijken moet ik toegeven dat ik het op liefdesvlak niet zo goed heb gedaan, en dat maakt me wel triest. Van sommige fouten heb ik spijt, maar ik ben blij dat ik nu rust heb gevonden aan de zijde van Diana.

En hoe kijk je terug op je ­carrière?

Als ik zie welke kansen ik allemaal heb gekregen en krijg, dan kan ik alleen maar een oude, gelukkige man zijn. Zolang mijn geheugen en lijf het toelaten, wil ik blijven acteren. Voor grote fysieke inspanningen moet ik wel passen. Nochtans had ik op de Gentse feesten enkele uitverkochte shows en ­speelde ik eerder dit jaar het tweede theaterstuk rond Nonkel Jef. Die blijft populair.

Van dat stuk breng je eind deze maand een dvd uit.

In eigen beheer, want ik heb die opname zelf betaald. Als ik mijn broek er niet aan wil scheuren, moet ik er een paar duizend van verkopen. Van de 175 tv-afleveringen werden destijds 800.000 dvd’s verkocht, maar daar heb ik nooit één cent van gezien. ‘Nonkel Jef’ was mijn idee, maar in de kleine ­lettertjes stond dat ik geen aanspraak kon maken op de royalty’s van eventuele dvd’s. Toen ik erover klaagde, kreeg ik te horen: ‘Getekend is ­getekend’ en ‘Je mag al blij zijn dat je die kans hebt ­gekregen’. Ze hebben me gewoon een loer gedraaid.

Niet fijn.

Nee. Maar we gaan door. Er komt niet alleen een derde Nonkel Jef-stuk, ik doe ook mee in een andere komedie en in de VIER-serie ‘Auwch’ speel ik de vader van Ben Segers. Soms vraag ik me af hoe lang ik dit nog volhoud, maar het is zó plezant.