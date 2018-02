"Niemand durft nog íets zeggen": Herman Brusselmans geeft gepeperde mening over politieke correctheid TDS

27 februari 2018

20u07

Bron: Eigen berichtgeving 859 Showbizz Zijn oeuvre bestaat ondertussen uit meer dan 75 romans, novelles en toneelstukken, maar toch heeft Herman Brusselmans (60) met ' Feest bij de familie Van de Velde' een nieuw boek uit. Ook nu gaat hij thema's als drank of seks niet uit de weg. Al meent de veelschrijver dat Vlaanderen dat wél lijkt te doen. Brusselmans heeft het gevoel dat hij niet meer kan zeggen of schrijven wat hij wil.

"Het is ook gewoon écht zo: je kan nu minder zeggen of schrijven dan vroeger", zegt Herman ons. "Toen was het allemaal vrijheid en blijheid. Maar van zodra je nu eens het woord 'kut' of 'lul' gebruikt ben je een pornograaf of seksist." Hij ziet de 'trend' ook over de grens. "Want in Vlaanderen is het helemaal nog niet zo erg als in Nederland, hoor. Daar is dat soort heisa dagelijkse kost."

Lachen met Bo Van Spilbeeck

Brusselmans hekelt onder meer de manier waarop de media omgaat met zaken, zoals met de keuze van VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck om als vrouw door het leven te gaan. Herman kon de grap van ‘Voetbal Inside’-gezichten René van der Gijp (die zich verkleedde als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als “Renate”, red) en Johan Derksen dan ook best smaken.

"Die gast had gewoon een blonde pruik op gezet. Oke ja, dat is een beetje lachen. Maar waarom niet?", aldus de schrijver. "Ik bedoel maar: Bo Van Spilbeeck ís ook een man met een pruik op. Zij wordt nu overal in programma's opgevoerd als een grote voorloper. Maar Bo is bijna zestig. Hij is ook al dertig jaar samen met zijn vrouw en blijft ook bij haar. Dus die vrouw moet dan maar ineens lesbisch worden, of wat?"

#MeToo

Brusselmans stoort zich ook aan het hele #MeToo-schandaal. "Ja, zwijg mij van al dat gedoe. Nu mag je geen slecht woord meer zeggen over vrouwen. En dat gaat zo maar door, tot je op termijn over niets of niemand nog iets kan of mag zeggen", klinkt het. Toch wil de schrijver de puntjes op de i zetten: "Want misbruik kan écht niet. Stalken, lastigvallen, verkrachten: elke misdaad moet uiteraard bestraft worden. Maar eens fluiten naar een vrouw? Daar hoor je echt geen boetes voor te krijgen."

Verrechtsing

Herman zegt ook te weten wat de boosdoener is van veel problemen: "De verrechtsing die nu bezig is. Het is allemaal begonnen met van die politiek correcte gasten die aanstoot nemen aan het minste. En dat hangt samen met de komst van de islam en de moslims. Je weet wel, van die gasten die Theo van Gogh hebben vermoord. Daardoor durven zelfs Kamagurka of Hans Teeuwen het achterste van hun tong nu niet meer te laten zien."

Brusselmans houdt evenwel ook zelf rekening met een en ander: "Met de moslims pas ik toch op. Theo is dan ook doodgeschoten, hé. Maar ik wil wel nog op een onnozele manier kunnen schrijven over mijn lief en mijn tante Sonja. En ik wil ook niet per se tegen een beweging als #MeToo zijn, net óm er tegen te zijn. Zij hebben echt wel een punt", zegt hij. Herman heeft trouwens nog hoop: "Want het zal wel weer keren, zoals altijd. De slinger slaat nu eenmaal van links naar rechts. En dan weer terug."