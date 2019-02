“Nee, ik ben niet Bronstige Bonobo”: wij belden met geviseerde ex-collega’s van VRT-anker Sigrid Spruyt DVP/TDS/HL

14 februari 2019



Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Sigrid Spruyt (54) heeft twaalf jaar nadat ze ontslag nam als anker van ‘Het Journaal’ met scherp geschoten op een aantal van haar ex-collega’s. Ze vluchtte voor de “pesterijen” en “verziekte sfeer” op de werkvloer, zo schrijft ze in het pas verschenen ‘Dagboek van een anker’. Wij vroegen de geviseerde ex-collega’s van Spruyt om hun respons.

Gedurende de laatste jaren dat Sigrid Spruyt ‘Het Journaal’ presenteerde, hield ze een dagboek bij, waarin ze haar onvrede over de werking van de nieuwsdienst van zich afschreef. Niet alleen rekent ze af met de hele VRT, die ze “verziekt, rot en tragisch” noemt, maar ook heel persoonlijk met enkele ex-collega’s. Die noemt ze weliswaar niet bij naam: ze gebruikt consequent bijnamen. Maar waar sommige van die ‘nicknames’ niet meteen te identificeren zijn, is dat voor anderen wél het geval. Zo is ‘Machiavelli’ zonder twijfel Siegfried Bracke en noemt ze Stef Wauters ‘Wonderboy’. Maar het vaakst heeft Sigrid Spruyt het over ‘Bunzing’, haar directe collega Martine Tanghe. Die beschuldigt ze onder meer van pesterijen in haar boek.

“We gaan hier niet op reageren”, klinkt het diplomatisch bij de persdienst van de openbare omroep. Het is een antwoord dat we opvallend genoeg nog vaak te horen krijgen: ook Siegfried Bracke, Stef Wauters, Bavo Claes en VRT-ombudsman Tim Pauwels, die allen in het boek zouden beschreven zijn, houden de lippen stijf op elkaar. En ook presentator William van Laeken houdt het op “Geen commentaar. Ik heb nooit met Sigrid samengewerkt. Ik zat toen op de redactie van ‘Panorama’.” De enige die níet doet alsof z’n neus bloedt, is Karl Vannieuwkerke. Al is ook hij opmerkelijk kort van stof. “Nee, ik ben niet Bronstige Bonobo. We hebben daar op de redactie eens goed mee gelachen.”