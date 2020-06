Nederlandse actrice draagt opvallend shirt tijdens lunch met koningspaar: “Zwarte Piet is racisme”

30 juni 2020

21u04

Bron: AD/ANP 1 Showbizz De Nederlandse Hannah Hoekstra (33), bekend van onder andere de films ‘Charlie’s Angels’ en ‘De Patrick’, ging dinsdagnamiddag met heel wat aandacht lopen tijdens de jaarlijkse uitblinkerslunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Terwijl de andere aanwezigen hun meest deftige outfit hadden aangetrokken, droeg de actrice een opvallend T-shirt met daarop de zin “Zwarte Piet is racisme”.

Met de uitblinkerslunch wil het koningspaar erkenning en waardering uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De lunchgasten hebben allemaal recent een prijs of onderscheiding ontvangen in hun werkgebied. Hoekstra was uitgenodigd omdat zij in het najaar de Theo d’Or won, de belangrijkste theaterprijs voor actrices. De actrice twijfelde naar eigen zeggen geen seconde over haar kledingkeuze. “Ik zal dit soort shirts blijven dragen tot we een mooie, inclusieve toekomst hebben bereikt waarin we allemaal gelijk zijn en waarin niemand in Nederland meer pijn heeft om dit soort oude tradities”, vertelt ze aan BuzzE.

Aanzetten tot nadenken

Het onderwerp kwam overigens niet expliciet ter sprake tijdens de lunch. “Ik denk dat de tekst ook wel voor zich spreekt”, stelt de Theo d’Or- en Gouden Kalf-winnares. “Ik hoop dat het shirt sommige mensen aan tafel heeft aangezet tot nadenken.” Hoekstra omschreef de sfeer tijdens de lunch als “zeer welkom en prettig. Het was heel interessant en prettig om met de koning, de koningin en de andere gasten van gedachten te wisselen.”

De bijzondere outfitkeuze van Hoekstra viel echter niet bij iedereen in de smaak. “Als winnaar word je uitgenodigd bij het koningspaar voor een lunch op het paleis, zodat je kunt vertellen over jouw bijzondere prestatie. De meesten willen goed voor de dag komen. Je komt er niet elke dag en wil respect tonen voor het ambt. Anderen misbruiken het voor een politiek statement. Tja?”, tweette royaltywatcher Rick Evers bijvoorbeeld. Op de bijhorende foto is Hoekstra helemaal links te zien met haar bijzondere shirt.

Als winnaar word je uitgenodigd bij het Koningspaar voor een lunch op het paleis, zodat je kunt vertellen over jouw bijzondere prestatie.

Als winnaar word je uitgenodigd bij het Koningspaar voor een lunch op het paleis, zodat je kunt vertellen over jouw bijzondere prestatie.

Meesten willen goed voor de dag komen. Je komt er niet elke dag, respect voor ambt. Anderen misbruiken het voor politiek statement. Tja?