'Narcos' krijgt versterking van nieuwe topacteurs

Sterren uit 'Rogue One' en 'Ant-Man' gecast voor vierde seizoen.

'Narcos', de fel bejubelde gangstersaga op Netflix, gaat straks zijn vierde seizoen in. Zopas raakte bekend dat de cast wordt aangevuld met twee nieuwe topacteurs. Zowel Diego Luna uit 'Star Wars: Rogue One' als Michael Pena uit 'Ant-Man' en 'The Martian' krijgen een rol in 'Narcos'. Details over hun personages werden nog niet prijsgegeven. De opnamen voor die reeks zijn volop bezig in Mexico. De nieuwe afleveringen zouden in de loop van 2018 op Netflix verschijnen.