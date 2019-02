‘Nachtwacht’ krijgt eigen theatershow KD

26 februari 2019

15u27

Bron: Studio 100 Showbizz Het gaat goed met 'Nachtwacht', de populaire Ketnet-reeks over een magisch trio. Nadat er eerder al een film en een stripreeks rond de Studio 100-figuren werd gelanceerd, meldt het mediabedrijf dat er nu ook een theatershow komt.

Veel over de show is er nog niet bekend. Wel is geweten dat hoofdrolspelers Wilko, Vladimir en Keelin van de partij zullen zijn en het in een muzikale show zullen opnemen tegen een gevaarlijk monster dat de vrienden tegen elkaar wil opzetten. De show gaat op 14 september 2019 in première in het CC Asse. Daarna is ze te zien in Kursaal Oostende, Ethias Theater Hasselt, Plopsa Theater De Panne, CC Zwanenberg Heist-op-den-Berg, Schouwburg Kortrijk, Capitole Gent en Stadsschouwburg Antwerpen.