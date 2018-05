'Nacht van Exclusief' herrijst, maar BV's moeten nu volle pot betalen Hans Luyten

04 mei 2018

06u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Na een pauze van vijf jaar staat op 20 oktober opnieuw de Nacht van ­Exclusief op de agenda. En die ­herrijzenis wordt vergezeld van een stijlbreuk. Hét BV-feest van het jaar mikt nog steeds op de Lesley-Ann Poppes van deze wereld, maar die moeten hun ­vipticket wel zelf betalen. ­Gedaan dus met karren­vrachten gratis cadeaus, maar ze krijgen er wel een ­privébutler bij.

De ‘nieuwe’ Nacht van Exclusief vindt niet meer plaats in het casino van Knokke of ­Oostende, maar verhuist naar Brugge. Place to be: La Brugeoise, een indrukwekkend pand en ­industrieel erfgoed. "We kiezen voor een duidelijke stijlbreuk met het verleden", zegt kersvers organisator Alain Vanden Abeele. "Bij de ­vorige edities verzorgde ik de catering in de grote zaal, en zag wat er allemaal beter moest. Elk jaar hoorde ik achteraf ook veel te vaak de opmerking: ‘Wat was hier nu zo exclusief aan?’" Dat moet dus anders, klinkt het.

Tomorrowland achterna

"De Nacht wordt weer een ­begrip, waar iedereen zo van zal genieten dat er ­achteraf nog lang over ­gepraat wordt. Het moet weer een ­exclusieve belevenis worden waar ­gastronomie centraal staat en de sfeer stijlvol is. Gasten met een vipticket krijgen, naast heel wat ­andere extra’s, ook de hele avond een privébutler aan hun tafel. En ook qua entertainment pakken we het anders aan. We werken bijvoorbeeld samen met het Concertgebouw in Brugge, die ons klassieke ensembles zal aanleveren. Al voorzien we voor de liefhebbers van het lichtere genre ook nog altijd een top-dj. (lacht)" De Nacht van Exclusief stond sinds jaar en dag bekend als hét BV-feest van het jaar, maar van dat ­imago wil Vanden Abeele af. "Ik weet dat de Nacht lang die naam had, maar wij mikken nu meer op de zakenwereld — met hoogstens 500 gasten. BV’s zijn nog altijd van ­harte welkom, maar we gaan hen niet meer met alle middelen lokken om dan met hen uit te pakken. In tegenstelling tot de vorige edities zullen zij hun ticket dus helemaal zelf moeten betalen. En ze krijgen na ­afloop ook geen goedgevulde ­goodiebag mee naar huis, zoals ­jarenlang de ­gewoonte was. Tenzij ze geen ­gewoon kaartje, maar een vipticket kopen. Onze vips krijgen wel een tas met luxeproducten. En helemaal in de stijl van ­Tomorrowland — voor hen sturen we enkele weken op voorhand de toegangstickets in een speciale doos op. Dat wakkert het verlangen wat aan."

Dié jurk

Zo’n vipticket kost overigens 296 euro. Met een gewoon ticket ben je 236 euro kwijt, een ‘late night’-kaartje — waarmee je pas vanaf 22.30 uur binnen mag — kost 115 euro. Dat de Nacht van Exclusief opnieuw doorgaat, is een verrassing. Het gelijk­namige blad was de voorbije jaren immers wat van de radar verdwenen. Bij de lancering van de nieuwe Nacht werd ook het ­zomernummer voor­gesteld, en dat bericht nog steeds over de crème de la crème — alles wat het ­leven mooier, maar vaak ook flink duurder maakt. De laatste Nacht dateert ondertussen al van 2013. Toen trok gastvrouw Lesley-Ann Poppe alle ­aandacht naar zich toe met haar ­opvallende doorkijkjurk. Op 20 oktober zal Miss België Angeline Flor Pua de gastvrouw van de twintigste editie zijn, daarom siert ze ook de affiche. "Ik ben supertrots dat ik hier mee mijn ­schouders onder mag zetten", zegt ze. "Ideale timing trouwens, want ik zal dan enkele examens achter de rug ­hebben. Dan kan ik wel een feestje gebruiken. Ik zoek nog een topcouturier die een memorabele outfit voor mij wil maken. Op dit moment weet ik dus nog niet wat het wordt, maar het zal in elk geval niet doorschijnend zijn. (lacht)"

Alle info op www.exclusief.be.