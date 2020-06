“Na 40 uur weeën zei de vroedvrouw dat ik beter naar het ziekenhuis kon gaan”: bevalling Tatyana Beloy verliep niet van een leien dakje SDE

16 juni 2020

13u00

Bron: HUMO 8 Showbizz Eigenlijk wilde Tatyana Beloy (35) graag thuis bevallen van haar eerste zoontje, maar dat draaide toch anders uit. “Mijn angst voor de kraamkliniek was nergens voor nodig", vertelt ze in HUMO.



Tatyana Beloy was zeven maanden zwanger toen de coronacrisis uitbrak. Daardoor wilde de actrice liever niet in het ziekenhuis bevallen: “Ik had geen zin in die ziekenhuistoestanden die je in het nieuws zag", geeft ze toe in HUMO. Maar de geboorte van zoontje Wolfgang verliep niet zoals gepland. Op vrijdagavond kreeg ze krampen, zaterdagavond belden zij en haar man Konrad de vroedvrouw. “Ik had al 25 uur weeën, maar nog geen ontsluiting”, vertelt Beloy. “Op zondag, na 40 uur weeën, zei de vroedvrouw dat ik beter naar het ziekenhuis kon gaan. Ik had nog altijd thuis willen bevallen, maar mijn angst voor de kraamkliniek was nergens voor nodig: de Covid-test waar ik zo tegen had opgezien - die staafjes in je neus, brr - bleek ook rectaal te kunnen, dat mondmasker dragen viel best mee en de vroedvrouwen en de gynaecoloog waren erg vriendelijk.”

Toch had de kleine Wolfgang nog steeds geen zin om ter wereld te komen. “Na uren persen zei de gynaecoloog: ‘Taty, ik denk dat we een zuignap zullen moeten gebruiken, en als dat niet lukt, wordt het een keizersnede.’ Ik schreeuwde een soort oerkreet: ‘Nééé!’ En ik begon te persen alsof mijn leven ervan afhing", herinnert Beloy zich. “‘Ik zie het hoofdje!’ zei de gynaecoloog. Iedereen juichte alsof we een marathon aan het winnen waren. Niet veel later was Wolfgang er. Het meest magische moment van mijn leven.”

