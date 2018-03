'Mork and Mindy'-collega: "Robin Williams betastte me op de set" TC

22 maart 2018

14u47 0 Showbizz Pam Dawber zegt dat de overleden Robin Williams haar constant betastte en dat hij zichzelf ook uitkleedde in haar bijzijn. Toch voelde dit voor haar nooit fout aan.

"Hij deed het de hele tijd. Hij zat aan mijn lijf, hij showde zijn intieme delen, hij reed tegen me aan en greep me vast op alle mogelijke plaatsen. Maar toch voelde ik me nooit misbruikt. Het hoorde gewoon bij de tijdgeest van toen. Het was een vorm van humor. Niet de meest verfijnde, maar toch. Ik kon ook niet kwaad worden op hem. Geen enkele andere man zou zoiets hebben moeten proberen, maar Robin wel. Met zijn guitige glimlach en zijn ontwapenende charmes kwam hij overal mee weg. Ik ervoer het dus niet als iets aanstootgevends. Het was echt... lollig.'

Andere tijden

Pam meent dat Robin zich dat in het huidige tijdperk niet meer zou kunnen permitteren. "Nu is er #MeToo. Hij zou zo aan de schandpaal genageld worden! 'Mork and Mindy' was indertijd de grote start van zijn succesvolle carrière als komiek. Maar vandaag zou het gedrag dat hij toen op de set vertoonde meteen het einde van die carrière betekenen. Al denk ik niet dat hij dat vandaag nog gedaan zou hebben. Robin is altijd een kind van zijn tijd geweest. Iemand die goed aanvoelde wat er op dat moment in de maatschappij leefde. Iemand die doorhad met wat en hoe hij met iets kon lachen. Vandaag zou ik op een filmset dus veel veiliger zijn voor zijn gewaagde grappen. Maar ik weet niet zeker of ik dat wel leuk zou vinden."