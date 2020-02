“Monogamie is voor mij iets onnatuurlijks”: Marco en Leontine over hun huwelijk, vreemdgaan en verleidingen SDE

04 februari 2020

18u38 2 Showbizz Het nieuws dat Marco Borsato en zijn echtgenote Leontine na een huwelijk van 21 jaar uit elkaar zouden gaan, kwam niet hélemaal als een donderslag bij heldere hemel. Al een tijdje stond hun relatie onder druk na de bekendmaking van een affaire en een burn-out. We zetten alles even op een rijtje.

1998 - Marco en Leontine treden in het huwelijksbootje

Op 22 mei 1998 geven Marco en Leontine elkaar het ja-woord in Venetië. De twee leerden elkaar kennen tijdens een uitzending van ‘Rad van Fortuin’, waar Leontine werkte. “De eerste keer dat we elkaar zagen, hadden we allebei nog een relatie”, vertelde ze over die eerste ontmoeting in Libelle. “Het was de laatste avond dat ik bij het ‘Rad van Fortuin’ werkte en ik moest hem een of andere award uitreiken. Natuurlijk vonden we elkaar aardig, maar niets meer dan dat. Toen ik hem voor de tweede keer ontmoette, had ik al twee jaar geen relatie meer en hij was ook net weer alleen.” Dat was in de villa van Hans en Connie Breukhoven, twee BN’ers. De vonk sloeg al snel over en niet lang daarna vroeg Marco Leontine ten huwelijk.

Het koppel heeft samen drie kinderen. In november 1998 werden de twee de ouders van zoon Luca, in 2001 werd zoon Senna geboren, een jaar later kwam dochter Jada op de wereld.

2012 - Leontine vertelt over haar stormachtige huwelijk met Marco

In het magazine VROUW vertelde Leontine openhartig over haar - bij momenten - stormachtige huwelijk met Marco. “We zijn nu vijftien jaar samen en natuurlijk, net als ieder gezin, hebben wij onze ups en downs gehad”, klonk het. “En als er zoiets gebeurt als met TEG (het omvallen van The Entertainment Group, het artiestenbedrijf van Marco Borsato, red.), heeft dat echt wel zijn weerslag. Maar het is een onwijs fijn gevoel dat je zelfs dat kunt overleven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit meer iets kan gebeuren. Ik bedoel, kijk om je heen. Een tijdje terug sloeg ik mijn trouwalbum open en concludeerde dat de helft van alle gasten intussen uit elkaar is.”

Toch behield Leontine het vertrouwen in haar relatie met Marco: “Uit elkaar gaan heeft er voor het grootste deel mee te maken of je nog van elkaar houdt. Anders is er geen toekomst meer. Maar als je wél van elkaar houdt, kan zelfs vreemdgaan iets zijn waar je overheen kunt komen. Daar geloof ik écht in. Het geheim van langdurige relaties is dat je kunt vergeven, want ieder mens maakt fouten. Ik wil er samen met Marco helemaal voor gaan. Ik wil écht oud met hem worden en samen het bejaardenhuis in.”

Later zou blijken dat Marco in de periode van het faillissement van The Entertainment Group ook effectief een relatie begon met pianiste Iris Hond. Leontine’s opmerkingen over vreemdgaan kwamen dus niet zomaar uit het niets.

2017 - Marco vermoedt dat zijn relatie een slippertje wel kan overleven

In een interview met LINDA.magazine gaat ook Marco wat dieper in op zijn liefdesleven. Toen gevraagd werd of hij en Leontine elkaar een slippertje zouden vergeven, antwoordde hij: “Ik denk dat onze relatie dat kan hebben.” En de zanger gaf toe dat hij regelmatig wordt blootgesteld aan verleiding, vanwege de “erotiserende werking van succes”. “Dat is voor niemand een geheim. Je zult dus altijd aan die verleidingen blootstaan. Of je daarmee kunt omgaan, heeft te maken met de vraag: hoe goed zit je relatie? Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen.” Al gelooft Marco wél niet in het concept monogamie, liet hij weten: “Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren.”

2019 - Marco’s affaire met Iris Hond komt aan het licht

Eind vorig jaar lekte uit dat Marco een affaire had met pianiste Iris Hond. Hoe lang die precies geduurd heeft, is niet helemaal duidelijk, wel dat ze begon toen The Entertainment Group op de fles ging. Op Instagram gaf de zanger een korte verklaring: “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit", klonk het. Volgens Borsato heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement van The Entertainment Group destijds niet alleen zakelijk was maar ook persoonlijk een zware wissel trok op zijn privéleven. “Wij zien dit echter als een privékwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin worden gerespecteerd.” Met Leontine zou alles weer koek en ei zijn, stelde hij ook. In het Italiaans schreef hij: ‘per sempre e sempre’, oftewel ‘voor altijd en altijd’. En Leontine meldde: “Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is.”

2020 - Burn-out

Even leek het of daarmee alles afgehandeld was, al staken er wel geruchten over andere affaires de kop op - onder meer met de Nederlandse zangeres Maan. Die werden echter nooit bevestigd. Maar begin januari kondigde Marco dan aan dat hij een burn-out had en per direct zijn werkzaamheden zou neerleggen. “Wat ik doe is mijn lust en mijn leven maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.”

Volgens Privé zou echter niet Marco’s werk maar wel de affaire met Iris de oorzaak zijn geweest van de burn-out. Leontine zou het niet hebben kunnen waarderen dat Iris in december terug op de affaire in ging. De pianiste zei toen tegen Privé: “Marco en ik hebben elkaar nooit ontlopen en konden elkaar altijd in de ogen blijven aankijken, omdat we onze fout erkenden.” Die opmerkingen zouden bij Leontine in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Halverwege januari doken dan ook de eerste scheidingsgeruchten op. Dat zijn auto al enkele dagen niet gezien werd bij de villa die Marco en Leontine delen, werd als een teken aan de wand gezien. Toch bleven de twee star ontkennen. Aan RTL Boulevard lieten ze kort weten: “Dat is onzin.”

Iets te voorbarig, zo blijkt nu.