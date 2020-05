'Monacovrouw' Winny brengt eigen frietsaus op de markt IDR

25 mei 2020

00u00 0 Showbizz Ze houdt woord: enkele maanden nadat voormalig kapster Winny Suffys (48) in het VIJF-programma ‘Monacovrouwen’ vertelde dat ze haar zelfbedachte ‘Winnynaise’ op de markt wilde brengen, is het vanaf juli prijs. “Zo gek dat ik nu met mijn gezicht op een pot saus sta.”

Winny kreeg Jani tijdens ‘Shopping Queens’ laaiend enthousiast over haar gezonde saus en liet in ‘Monacovrouwen’ geen gelegenheid onbenut om haar product aan te prijzen, maar tot voor kort was het een groot mysterie hoe ‘La Winnynaise’ precies smaakt. Daar komt nu verandering in. Eind juli zal de saus te verkrijgen zijn in Belgische frituren, restaurants en hamburgerketens. Als de Winnynaise volledig pakt, dan zullen in een latere fase ook supermarkten volgen. “Ik ben nu vooral heel benieuwd hoe de mensen gaan reageren”, aldus Winny. “Laten we hopen dat het positief is, want dit is - al zeg ik het zelf - een topsausje met een heerlijke citroensmaak.”

De blondine speelde al een tijdje met het idee om haar gezonde mayonaise te commercialiseren, maar het was pas toen de opnames van ‘Monacovrouwen’ afgelopen waren dat de voormalig kapster alles op alles zette om haar grote droom te realiseren. “Nadat we de reeks gedraaid hadden, was het voor mijzelf duidelijk: ik moest deze saus op de markt brengen”, lacht Winny. “Het frustreerde me dat ik dit verhaal niet kon afronden. Ik heb daarom enkele fabrikanten opgezocht op internet. Ik heb drie van hen gecontacteerd met mijn verhaal, en na een half uur kreeg ik al reactie van Spuntini. Zij zijn een firma uit Waregem. Ik ben bij hen langsgegaan met een potje ‘La Winnynaise’ en ze waren onmiddellijk enthousiast. Van het een kwam uiteindelijk het ander. Zo gek dat ik nu met mijn gezicht op een pot saus sta. Geloof me: dat is iets dat ik ook nooit had verwacht”, besluit Winny al lachend.