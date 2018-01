'Modern Family' stopt na tien seizoenen (maar er wordt onderhandeld over een spin-off) SB en DBJ

Bron: AD 0 PR Showbizz De populaire Amerikaanse sitcom 'Modern Family', die bij ons wordt uitgezonden door Q2, stopt ermee. Producers en schrijvers Christopher Lloyd en Steve Levitan willen er na tien seizoenen op het hoogtepunt een punt achter zetten.

Levitan weet dat zijn publiek nog meer wil. "Juist daarom moeten we stoppen, vind ik. Zeg nooit nooit, maar ik kan me niet voorstellen dat we voorbij die tien seizoenen gaan'', lost hij aan 'The Hollywood Reporter'.

'Modern Family' - dat draait rond drie gezinnen die samen een grote familie vormen - haalt sinds 2009 hoge kijkcijfers. Het contract van de acteurs loopt dit jaar af en om het te verlengen zouden Ed O'Neill (Jay Pritchett), Sofia Vergara (Gloria Pritchett), en Rico Rodriguez (Manny Delgado) veel geld moeten krijgen. Sarah Hyland (Haley Dunphy) vertelde Nylon magazine eerder: "Ik word 'Modern Family' nooit zat, het heeft de beste cast ter wereld. Ik weet dat er gesproken wordt over de toekomst van de serie, maar ik kan me geen leven zonder voorstellen.'' Ook Ty Burrell (Phil Dunphy) vindt dat het nog jaren mee kan. Hij wil nog zo'n 30 jaar 'Modern Family' op tv.

De serie vierde op 10 januari de 200ste aflevering en won vier Emmy Awards. Om de fans niet helemaal teleur te stellen, wordt er onderhandeld over een spin-off.