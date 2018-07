'Mission: Impossible - Fallout' cast onthult wie Tom Cruise echt is EVDB

28 juli 2018

10u27 0 Showbizz ' Mission: Impossible - Fallout'-acteurs hebben hun boekje opengedaan over hoe topacteur Tom Cruise eigenlijk echt is op set. Uit de verhalen blijkt dat Tom Cruise hun harten een voor een gestolen heeft.

De cast van 'Mission: Impossible - Fallout' kon aan den lijve ondervinden hoe Tom Cruise even fantastisch is als hij voor zijn fans lijkt. Van middenin een take stoppen om te vragen of de figuranten in orde waren, tot zelf helikopterstunts op een professionele manier uitvoeren... Tom Cruise slaagde erin ieders hart te stelen op de set.

Britse acteur Henry Cavill, bekend door zijn rol van Superman in meerdere DC-films, had het volgende te vertellen aan E! over Cruise: "Ik ben niet gemakkelijk onder de indruk en ik ken mensen die verdomd indrukwekkende dingen hebben gedaan. Toen ik Tom zijn stunts zag uitvoeren, vooral die in de bergen in die helikopter, dacht ik 'Oké, ik ben officieel onder de indruk'."

"Het is gewoon gek wat hij doet. Hij leert al die skills voor een film en voert ze op een elitelevel uit. Het is opmerkelijk, echt opmerkelijk.", voegde de Superman-acteur nog toe.

Acteurs benadrukten ook nog hoe oprecht vriendelijk de acteur is. Angela Bassett, bekend uit onder andere 'American Horror Story', zei: "Hij is echt gewoon ongelofelijk warm en vrijgevig. Zodra hij je ziet verschijnt er een gigantische glimlach op zijn gezicht en verwelkomt hij je met die warme glimlach."

De Zweedse actrice Rebecca Ferguson meldde dat hij je het "gevoel kan geven dat je het middelpunt van de kamer bent".

Simon Pegg vindt het dan net weer ongemakkelijk om in zijn buurt te zijn. "Hij geeft je zodanig veel complimenten en als hij je aankijkt krijg je zodanig veel 'Cruise-liefde' over je heen dat het gewoonweg ongemakkelijk wordt!", lacht de Britse acteur.

Over het algemeen werd ook vaak beaamd dat hij eigenlijk een heel gewone man is, ondanks alle roem en al het mysterie dat hem omhult.