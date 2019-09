"Minderjarige heeft misschien seks met leraar uit angst voor slechte punten" BCL

13 september 2019

Kamerlid Goedele Liekens (Open Vld) wil de leeftijdsgrens voor seksuele relaties tussen leerlingen en leerkracht optrekken tot 18 jaar. Nu is dat in principe toegestaan vanaf 16 jaar. "Met een wet beschermen we kinderen en helpen we scholen."

Het voorstel van het Open Vld-Kamerlid komt er na de berichtgeving in deze krant over een juf in een Beringse school, die een relatie had met twee leerlingen maar niet gestraft kon worden. "Wanneer een leerkracht en een leerling een seksuele relatie aangaan, die leerling minstens 16 is en er sprake is van wederzijdse toestemming, dan is dat in principe niet strafbaar", zegt Liekens. "Dat moet veranderen. Er is immers wel duidelijk sprake van een machtsrelatie. De leerling gaat misschien overstag uit angst voor slechte punten of juist uit bewondering voor de leerkracht." Volgens de kwalificatie van de vzw Sensoa - het 'vlaggensysteem' - is er in zo'n relatie wel degelijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aldus Liekens.

De liberale politica wil de leeftijdsgrens nu optrekken van 16 naar 18. "Willen die scholen nu iets doen, bijvoorbeeld de leerkracht in kwestie sanctioneren, dan kan dat juridisch gezien niet. Door het in een wet te gieten, bescherm je niet alleen de jongeren, maar ondersteun je ook de scholen. Waarom geen totaalverbod? Omdat scholieren boven de 18 natuurlijk volwassen zijn, dan kom je in een heel andere juridische constructie. Dit voorstel gaat echt over het beschermen van kinderen.”