"Mijn tattoo is een ode aan Bruno Mars": de beste fanverhalen uit Werchter Boutique DBJ

16 juni 2018

21u36 0 Showbizz Met Werchter Boutique is het festivalseizoen écht begonnen. Absolute headliner dit jaar is de Amerikaanse superster Bruno Mars en die bracht een indrukwekkende schare fans met zich mee die uren op hun idool stonden te wachten.

"Mijn toekomst hangt hiervan af", lacht de 19-jarige student Carolyn. "Ik heb maandag examen belichting en het is mijn laatste kans om het mee te doen. Als ik niet slaag mag ik niet meer verder studeren." Dat hielde Carolyn en haar vriendin Laura niet tegenom toch naar hun grote held te komen. "We staan hier al acht uur te wachten en moeten nog drie uur", vertellen de meisjes. "Maar Bruno is het wachten waard."

Ook Lola (13), Marleen (14), Jana (13) en Sanja (10) zijn grote fans die helemaal uit het Nederlandse Nijmegen komen. "We mogen speciaal voor Bruno Mars tot laat opblijven", vertelt een opgewekte Sanja. "Alles aan Bruno is echt geweldig, zijn stem, maar hij kan ook supergoed dansen", zegt Lola die net als de andere meisjes in witte Bruno t-shirt en zwarte Bruno-broek gekleed zijn. "Die hebben ze zelf verdiend door het hele jaar door te sorteren", vertelt hun mama. "Ikzelf kom vooral voor 'Oscar and the Wolf die zag ik vorig jaar op Pinkpop, gewéééldig."

"Ik ben altijd fan geweest", vertelt Dominique uit Luik. "Mijn tattoo is geïnspireerd op die van Bruno Mars. Hij betekent alles voor mij. Een tattoo van hem laten zetten leek me de beste manier om mijn respect voor hem te uiten."