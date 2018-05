'Mijn Pop-uprestaurant 2016'-kandidate Gillian Caeyenberghs (39) overleden na strijd tegen kanker EVDB

10 mei 2018

16u12 2929 Showbizz Gillian Caeyenberghs nam in 2016 deel aan 'Mijn Pop-uprestaurant'. Samen met haar collega Caroline opende ze pop-uprestaurant 'Bikke & Smoozz'. In het najaar van 2016 werd voor de tweede keer kanker vastgesteld bij de jonge vrouw. Op donderdag werd haar overlijden bevestigd.

In 2016 baatte Gillian samen met collega Caroline 'Bikke & Smoozz' uit voor het televisieprogramma 'Mijn Pop-uprestaurant'. De twee kwamen niet als winnaars uit de bus, maar maakten vegetarisch eten wel populair op tv.

Ruim tien jaar geleden overleefde Gillian pancreaskanker. Volgens de dokters was er slechts 1% overlevingskans, maar Gillian was een vechter. Ze ging de strijd tegen de ziekte aan en won. In het najaar van 2016 werd er opnieuw kanker vastgesteld, nu ging het om maagkanker. Opnieuw ging Gillian de strijd aan, dit keer tevergeefs.