'Mijn Pop-up'-winnaars Karel en Birger openen Grill Academy JR/TDS

13 februari 2018

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Na hun zege in ‘Mijn Pop-uprestaurant’ trokken Karel (34) en Birger (35) door het land met hun foodtruck. Nu schakelen de heren een versnelling hoger en starten ze een barbecueschool, vertellen ze in Dag Allemaal.

Hun ‘Pop-up’-avontuur legde de West-Vlaamse vrienden Karel Knockaert en Birger Allary allesbehalve windeieren. "Het was bij momenten echt gekkenwerk", aldus Birger. "Met onze foodtruck trokken we van festival naar festival, terwijl we ook nog enkele weken ons pop-uprestaurant TJOP’s in Antwerpen uitbaatten. Heftig, maar wel plezant."

Nu is het duo klaar voor een volgende stap: een eigen barbecueschool. "Op 8 maart openen we onze Grill Academy, met ons hoofdkwartier in een nieuwe grote hangar in Ruiselede. Daar zitten we ruimer en comfortabeler, zo wordt het allemaal een stap professioneler. We gaan mensen leren barbecueën, van a tot z. Hoe je een barbecuetoestel onderhoudt, waar je op moet letten als je vlees bakt... Kortom, van de basis tot het betere werk. Er lopen al aanvragen binnen", vertellen ze.

Ze hebben natuurlijk veel te danken aan hun deelname aan het VTM-programma. "Het heeft ons leven veranderd. Karel was wel weer aan de slag gegaan als politieagent in Oostende, dat had hij zijn chef beloofd. Maar dit voorjaar neemt hij opnieuw loopbaanonderbreking om al zijn aandacht aan de zaak te kunnen geven."