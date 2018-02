“Mijn papa verlaat vandaag de wereld”: Luca (22) neemt emotioneel afscheid op Studio Brussel TDS

05 februari 2018

20u11

Radiostemmen Eva De Roo, Vincent Byloo - en met hen z owat alle luisteraars van Studio Brussel - hebben vandaag een flinke krop in de keel gekregen. De 22-jarige Luca nam live op de radio afscheid van haar papa, die getroffen werd door kanker. "V andaag hebben wij de laatste dag van onze papa kunnen genieten", zei ze.

Presentatoren Eva De Roo en Vincent Byloo kregen vandaag een beklijvend verhaal binnen van de 22-jarige Luca. "Beste Studio Brussel, vandaag moeten we onze vader/stiefvader afgeven met pijn in het hart. Hij is supergrote fan van jullie en wil zijn laatste uren enkel maar StuBru luisteren. Zijn lievelingslied is 'One' van Metallica en we vroegen ons af of jullie zo lief willen zijn om dit nog eens te draaien op de radio. Zodat hij dit nog een laatste keer zou horen."

"Het gaat niet goed"

“We moesten wel even slikken toen we je berichtje lazen daarnet. Het is een berichtje over je papa, Patrick. Want het gaat helemaal niet goed met hem, he”, vroeg Eva.

“Nee, papa is vijf jaar geleden gediagnosticeerd met kanker. Hij heeft ook altijd heel hard gevochten en voor een groot deel gewonnen", zegt Luca moedig. "Maar helaas is hij sinds een tweetal jaar geleden heel hard achteruitgegaan en hebben wij enkele maanden geleden het nieuws te horen gekregen dat het eigenlijk overal zat en dat ze vrij weinig nog voor hem konden doen.”

Er bleef voor Patrick, de papa van Luca, niets anders over dan zijn strijd tegen de kanker te staken. Hij plande ook zijn afscheid, zei Luca. "Mijn papa heeft er bewust voor gekozen de wereld vandaag te verlaten, dus vandaag hebben wij de laatste dag van onze papa kunnen genieten. Hij is altijd een Studio Brussel-fan geweest en wou op zijn laatste dag ook naar Studio Brussel luisteren.”

Patrick luisterde evenwel niet alleen, wel integendeel. "De hele familie is hier aan het luisteren", zei Luca. Het afscheid beschrijft ze zelf als "een rollercoaster van emoties". “Heel veel tranen, maar ook heel veel gelachen, herinneringen opgehaald, heel veel kussen, heel veel knuffels, veel steun aan elkaar gehad ook wel.”