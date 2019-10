“Mijn ouders als nieuwe buren, daar kijk ik enorm naar uit”: Kürt Rogiers vertelt in ‘Wat een Dag’ over bijzondere verhuis SDE

30 oktober 2019

09u39

Bron: VTM 0 Showbizz Zijn vader en moeder worden al een dagje ouder en dus bedacht Kürt Rogiers (48) een originele oplossing. Bij ‘Wat een Dag’ vertelde hij dinsdag hoe zijn ouders in december gaan verhuizen, naar een appartement vlakbij hem. “Ik ga heel blij zijn als ik ze dicht bij me heb.”

In het programma ‘Wat een Dag’ vertelde Kürt Rogiers over een krantenartikel dat hij gelezen had: over hoe drie op de vier Vlamingen zijn ouders nog wekelijks bezoekt. “Ik was daar aangenaam door verrast”, bekende hij, en dat had een persoonlijke reden. “Ik ben nu in een fase van mijn leven die ik eigenlijk niet had zien aankomen", gaf hij toe. “De generatie na mij - mijn twee fantastische dochters waar ik nog veel voor moet zorgen - zitten onder mijn vleugels, maar ook de generatie voor mij - mijn ouders - komen langzaamaan onder de andere vleugels. Daarom hebben we beslist dat ze het ouderlijke huis gaan verkopen en heel dicht bij ons komen wonen, om de hoek. Zo kunnen we ze iets beter in de gaten houden en voor hen zorgen. Ik vind dat wel fijn, want mijn vader is altijd de patriarch van de familie geweest. De man aan het stuur. Maar langzaam maar zeker kijkt hij naar mij en zegt hij: kom jij hier nu maar zitten.”

Dat de gezondheid van zijn ouders ook achteruit gaat, heeft de beslissing makkelijker gemaakt, vertelde Rogiers. “Mijn vader heeft al tien jaar de vieze ziekte en hij vecht daar heel dapper tegen. Het gaat de goede kant uit. We hebben wel het idee dat we daardoor wat te weinig naar mama hebben gekeken, die toch ook al wat zorg nodig heeft. Ik ga dus heel blij zijn als ik ze dicht bij mij heb.” Een kangoeroewoning was niet echt een optie, klonk het. “Allemaal onder één dak, dat lijkt me wel héél heftig. Maar dat we ze nu als onze nieuwe buren zullen hebben, dat is iets waar ik wel heel hard naar uitkijk.”

