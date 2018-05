"Mijn god! Ik heb twee maanden met die vent op een podium gestaan": BV's in shock over moordende clown en z'n jodelende protegé Wim Nijsten

22 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Hoe kan dit nu? Zoiets gebeurt toch niet in ons wereldje!" Zanger Phil Kevin en veel van zijn collega-BV’s zijn in shock, nadat clown Kevin L. (31) vorige week z’n ex-vriendin vermoordde terwijl haar kinderen in huis waren. Kevin en zijn poulain Dietwin de jodelaar (38) zijn immers geen onbekenden in het showbizzmilieu. Al is niet iedereen verbaasd dat de clown ontspoorde... Dag Allemaal doet het verhaal.

Het leek wel een scenario voor ‘Crimi Clowns 3.0’, maar het was bittere ernst wat er zich op Moederdag afspeelde in Oudenburg bij Oostende. Kevin L., die aan de kost komt als Clown Tobi, heeft aan de politie bekend dat hij die avond z’n ex-vriendin Caroline D. (47) met een mes om het leven bracht in de garage, terwijl haar kinderen van 12, 15 en 17 elders in huis waren. ­Daarop trok hij met de tieners naar de zolder, en knevelde hen. De reden voor deze gruweldaad: Caroline had enkele dagen eerder hun relatie beëindigd, omdat het niet klikte tussen hem en haar kinderen.

In paniek

Het duurde een hele nacht voor Kevin L. was uitgeraasd. Volgens zijn verklaringen aan de politie belde hij tegen de ochtend zijn protegé Dietwin H. ‘de jodelaar’, van wie hij de manager is, en vroeg hij hem om naar de woning van zijn ex te komen. "Hij is even bij mij geweest, maar heeft niets misdaan. Hij is kort daarna vertrokken", verklaarde ­Kevin L.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN