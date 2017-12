"Mijn beste vriend, mijn soulmate": Sam Gooris en Kelly Pfaff vieren huwelijksverjaardag

KD

11u21 0 Showbizz "Gelukkige 18de huwelijksverjaardag, lieve echtgenoot van mij", zijn Kelly's lieve woorden aan Sam. "Ik zie je zo graag. Je bent mijn beste vriend, mijn soulmate. Ik dank God dat ik jou heb gevonden."

Kelly Pfaff en Sam Gooris trouwden in 1999 in Zwitserland.

Sam en Kelly trouwden in december 1999, tien dagen voor Kerstmis. Ze kenden elkaar amper zes maanden. Het burgerlijk huwelijk vond plaats in het Zwitserse skioord Ovronnaz, waar het gezin Pfaff jaren de vakanties doorbracht. De plechtigheid was in het Frans, niet evident voor Sam. Kelly is op dat moment al zwanger van Shania.

Op 10 mei 2000 wordt Shania geboren en acht maanden later vieren Kelly, Sam én hun dochtertje hun huwelijk nog een keer, op kasteel Gravenhof in Dworp. Vier jaar geleden hernieuwden ze hun huwelijksgeloften in de Graceland Wedding Chapel in Las Vegas, met enkel hun kinderen Shania en Kenji erbij.

Instagram Kelly Pfaff en Sam Gooris