#Metoo-verdachte Russell Simmons houdt zich schuil op Bali JDB

12 februari 2018

07u59

Bron: Page Six 1 Showbizz Nadat meerdere vrouwen hem van seksueel misbruik en zelfs verkrachting hebben beschuldigd, heeft hiphoplegende Russell Simmons zijn toevlucht gezocht op Bali. Hij verblijf er in een yogacentrum om tot zichzelf te komen.

Simmons zit momenteel bij Yoga Barn in Ubud, om afstand te nemen van de aanklachten die tegen hem lopen. De politie van New York heeft een onderzoek naar hem lopen en in afwachting daarvan focust de platenbaas zich nu op yoga en meditatie.

Volgens de Amerikaanse krant Page Six is Simmons 'op zoek naar zijn spirituele en emotionele gezondheid', die hij bij Yoga Barn hoopt te vinden. Diezelfde bron beweert dat de eens zo gevierde muziekbaas bezig is met het schrijven van een boek over spiritualiteit, healing en yoga. Over de seksuele escapades van Simmons repte de bron met geen woord.

Tot op heden ontkent Simmons alle aantijgingen: "Deze vreselijke beschuldigingen shockeren mij tot in het diepst van mijn ziel. Alle relaties die ik heb gehad waren wederzijds."