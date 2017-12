"Met of zonder Jason Orange": Robbie Williams wil terug in Take That JDB

Robbie Williams (43) stuurt aan op een reünie van Take That, de succesvolle boysband waar hij jarenlang deel van uitmaakte. Ex-bandlid Jason Orange ziet zo'n reünie niet zitten, maar Robbie geeft niet op.

"Ik heb nooit een echt goed gesprek gehad met Jason over het hoe en waarom van zijn beslissing", zegt Robbie. "Ik zou willen dat we terug op tour gaan met zijn vijven, het hangt eigenlijk nog allen nog van hem af."

Wanneer hem gevraagd wordt of hij ook een reünie zou overwegen als Jason er níet bij zou zijn, antwoordt Robbie: "Ja, al weet ik niet wanneer dat zou zijn. Ik heb ook plannen met mijn solocarrière en ik wil in alles wat ik doe slagen. Het vergt namelijk heel wat om een album te promoten en nadien 18 maanden op tour te gaan. De laatste keer dat we dat met Take That deden was the perfect storm. Ons album werd goed onthaald en het was een geweldige periode in ons leven. Ik zou dat graag overdoen. Ik hou ervan met hen te werken, songs te schrijven en van de vriendschap die tussen ons hangt."

Gezondheidsproblemen

Robbie Williams moest eerder dit jaar een aantal concerten afzeggen wegens ziekte. De situatie was ernstiger dan hij aanvankelijk liet merken. De zanger lag een week op de intensive care. Er werden afwijkingen in zijn hersenen geconstateerd, maar een diagnose kwam er niet.