‘Merlina’-actrice Lea Couzin (84) in ‘The Voice Senior’: "Andere BV's durfden niet, maar ik ben niet bang om af te gaan" JR

07 december 2018

00u00 4 Showbizz Opmerkelijke kandidate vanavond in de eerste aflevering van 'The Voice Senior': niemand minder dan Lea Couzin, alias Merlina, probeert de jury te overtuigen om voor haar te kiezen. "Een unieke ervaring", zegt ze zelf. "Ik zing graag, én ik ben niet bang om af te gaan."

Coaches Dana Winner, Walter Grootaers, Helmut Lotti en Natalia kijken raar op als ze plots een zachte stem 'Juf Nifterik', op tekst van Simon Carmiggelt, horen voordragen. Groot is de verbazing als blijkt dat de zangerige stem toebehoort aan Lea Couzin, bij vele generaties in het geheugen gegrift als Merlina uit de gelijknamige populaire jeugdserie. Over haar leeftijd praat ze niet graag. "k ben één jaar ouder dan mijn tandjes", zegt ze grappend in de uitzending. Of nog: "Vorig jaar mocht ik niet meedoen, dit jaar wel omdat ik nu pas zestig ben geworden. (lacht)"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN