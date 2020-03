#mercivanuitmijnkot: BV’s roepen op om vrijdagmiddag wit laken buiten te hangen voor dokters en verplegers BDB

19 maart 2020

10u05 140

Enkele dagen geleden heeft een Vlaming via onze krant de oproep verspreid om vrijdagmiddag om 12 uur een wit laken uit jouw raam te hangen en luidop te applaudisseren. Net als in Italië steken we de zorgverleners en vrijwilligers in deze moeilijke tijden zo een hart onder de riem. Nadat het bericht bijna 16.000 keer werd gedeeld, steunen nu ook heel wat bekende Vlamingen het idee met een filmpje. Onder andere zanger Daan, Veerle Baetens, Véronique Leysen, Otto-Jan Ham en Dina Tersago roepen op om de actie te ondersteunen.