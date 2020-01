"Men zou Miss België beter omdopen tot Miss Vlaanderen, of Antwerpen" IDR

14 januari 2020

Dat Celine Van Ouytsel (23) de zevende Vlaamse Miss België op een rij is, lokt aan de andere kant van de taalgrens negatieve reacties uit. "Waarom zouden de Waalse meisjes nog meedoen?"

Noémie Happart was in 2013 de laatste Waalse die tot het mooiste meisje van het land werd gekroond, in de daaropvolgende jaren ging de titel elke keer naar een Vlaamse schone. Dat de kroning van Celine Van Ouytsel de teller met Antwerpse missen ook nog eens op vijf brengt, maakt de Waalse pers zo mogelijk nog furieuzer. "Als er al over deze verkiezing gesproken wordt, dan is het omdat de winnares alweer uit de provincie Antwerpen komt", klinkt het bits. "Het is problematisch dat er jaar na jaar voor een Vlaams meisje wordt gekozen", legt showbizzkenner Pierre-Yves Paque van 'La Dernière Heure' uit. "Want dat doet vermoedens rijzen dat de verkiezing doorgestoken kaart is."

Paque begrijpt de ontevredenheid bij de Waalse meisjes. "Waarom zouden ze nog meedoen? Het comité maakt hierdoor geen al te beste indruk. Het is jammer om te zeggen, maar ze zouden deze verkiezing beter omdopen tot Miss Vlaanderen of zelfs Antwerpen. Dit heeft weinig te maken met België, maar alles met de persoonlijke voorkeur van Darline."

Het beste meisje

Kritiek die organisatrice Darline Devos graag wil weerleggen. "In Wallonië moet men ook begrijpen dat je, als je een eerlijke verkiezing houdt, je de afkomst niet mag laten meespelen. De jury gaat op zoek naar het beste meisje. Dat bleek Celine te zijn en daarom is zij Miss België geworden. De opmerking dat het voor de zoveelste keer op rij een Vlaamse is, moet je op net dezelfde manier kaderen. Als dat echt een rol speelde en we die kritiek wilden doen verstommen, hadden we het ons gemakkelijk kunnen maken door een Waalse te laten winnen. Maar sorry: zo werkt het niet."

