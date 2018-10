‘Mel B deelt klappen uit aan mannelijk model' KDL

17 oktober 2018

11u36

Bron: ANP 0 Showbizz Mel B (43) is het onderwerp van een politieonderzoek. De voormalig Spice Girl zou een mannelijk model tot twee keer toe hebben geslagen, meldt TMZ.

Het voorval speelde zich zaterdag af toen Mel B een modeshow bezocht in Los Angeles. Een van de modellen kwam de zangeres backstage tegen en wilde met haar op de foto. De man was na het maken van de foto niet echt tevreden en vroeg om een nieuwe. Daar zat Mel echter niet op te wachten waarna ze hem zou hebben geslagen. Later volgde nog een klap toen de man haar zou hebben achtervolgd.

Volgens TMZ raakte het model niet gewond maar meldde hij zich wel bij de politie. Die onderzoekt nu wat er precies is gebeurd.