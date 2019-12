“Marthe van K3 heeft prille relatie met Baba Yega-choreograaf Sinerjey” JR

17 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 104 Showbizz De Vlaamse showbizzwereld is een koppel rijker. K3'tje Marthe De Pillecyn (23) heeft de liefde gevonden bij Baba Yega-choreograaf Sinerjey Meyfroodt (32). Dat schrijft ‘Dag Allemaal’.

In Ieper, de woonplaats van Sinerjey, was het al geen geheim meer. Verschillende Ieperlingen hebben hun stadsgenoot er immers al meermaals hand in hand zien lopen met de K3-zangeres. Als een dolverliefd koppel, kussend en knuffelend. Een mooie romance, maar nog pril van aard. Daarom voelt Marthe zich nog niet geroepen om grote uitspraken te doen over haar liefde voor de danser.

De zangeres had eerder relaties met muzikant Alexis Guiette en presentator Viktor Verhulst, van respectievelijk vier en twee jaar.

Allebei bij Studio 100

Sinerjey werkt, net als zijn kersverse vriendin, voor Studio 100. Nadat hij in 2012 deelnam aan ‘So You Think You Can Dance’, kon hij zijn professionele loopbaan als danser en choreograaf in een mum van tijd uitbouwen. Zo werd hij choreograaf bij het dansproject Baba Yega, dat in 2016 ‘Belgium’s Got Talent’ won. Vorig jaar vonden de dansende aliens en hun crew onderdak bij het amusementsbedrijf van Gert Verhulst en Hans Bourlon.