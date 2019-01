‘Magic Mike’ wordt een musical TK

25 januari 2019

09u48

Bron: ANP 0 Showbizz De Amerikaanse Hollywoodfilm ‘Magic Mike’ wordt een musical. De muzikale theatervoorstelling gaat op 30 november in première in Boston en zal daar tot 5 januari 2020 te zien zijn. Bij succes verhuist de musical ook naar Broadway in New York, weet E! News.

De film uit 2012 vertelt het verhaal van de jeugd van acteur Channing Tatum, die vroeger stripper was in Florida. In de film was te zien hoe hij besluit om met zijn werk te stoppen. Het script van de musical is een prequel van de film en laat zien hoe Mike een stripper werd.

Tatum is zelf producent van de theaterproductie. "Bereid je voor op ‘Magic Mike’ de Broadwaymusical", twitterde hij. "Toen we ‘Magic Mike’ aan het opnemen waren, bekeek ik mezelf in een string en dacht 'nou Chan, zeg maar dag tegen je carrière’. Dat zeven jaar later een awardwinnend team een volwaardige muzikale prequel maakt, is het bewijs dat God van strippers houdt."

Het is nog niet bekend welke acteurs in de musical gaan spelen.

This. Is. Happening. Get ready for Magic Mike… THE BROADWAY MUSICAL. World premiere at the Emerson Colonial Theatre in Boston this November. Tickets on sale TODAY. #MagicMikeBway @EmColonial https://t.co/30QrRR0ucl pic.twitter.com/bEcDKhKQzG Channing Tatum(@ channingtatum) link