“Mag ik wel een kindje vasthouden?”: epilepsie haalt het leven van Jens Dendoncker serieus overhoop

Redactie

14 september 2019

11u52

Bron: De Morgen 2 showbizz Dat comedian Jens Dendoncker (29) epilepsie heeft, weten ondertussen de meeste mensen. Een keer om de twee à drie weken krijgt hij een aanval, maar er zijn vooral veel practische zaken waar de West-Vlaming rekening mee moet houden. Dat vertelt hij in De Morgen.

“Toen ik pas samen was met Lauren (Versnick, red.), besefte ik pas hoezeer ik me aanpas zonder daar nog bij stil te staan”, vertelt het jurylid van ‘Belgium’s Got Talent’. “Ik mag sowieso niet zelf rijden, maar in de auto zal ik altijd achteraan gaan zitten, zodat ik tijdens een aanval niet op de chauffeur of de versnellingspook val. Ik probeer altijd tegen een muur te zitten zodat ik niet achterover kan keilen. Ik zal nooit een lift nemen, want vastzitten is enger dan van de trap vallen. Ik ga niet alleen het bos in, of naar de nachtwinkel als er weinig volk op straat is. Er is altijd een kans dat je niet uit een aanval geraakt, dat ik me verwond of scheef lig en niet kan ademen. Ik vind het jammer dat er geen accurate statistieken bestaan over hoe dodelijk de ziekte is. Officieel nagenoeg niet: uitzonderlijk belandt iemand in coma. Maar wat met de valpartijen of de verkeersongevallen?”

Dendoncker geeft toe daar bang voor te zijn. “Natuurlijk. Het gaat over domme dingen hè: eigenlijk zou ik alleen maar mogen koken als er iemand in de buurt is. Stel je voor dat ik een aanval krijg terwijl er potten en pannen op het vuur staan.” Hij moet ook nadenken over het krijgen van kinderen. “Er is mij onlangs gegarandeerd dat mijn vorm van epilepsie niet erfelijk is. Maar dan nog: mag ik mijn kleine wel vasthouden? Of mag ik daar nooit alleen mee zijn? Niet dat kinderen snel aan de orde zijn, maar het houdt me wel bezig.”