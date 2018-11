Lynn Wesenbeek dineerde met koning Filip: “Ik stond onder de douche en kreeg plots telefoon van één van de adviseurs” MVO

16 november 2018

12u14 0 Showbizz Lyn Wesenbeek was vanochtend te gast bij Sven Ornelis en Anke Buckinx op Qmusic. Daar vertelde ze over haar avonturen in de jaren ‘90.

“Ik herinner mij, op een gegeven moment in Egypte, februari 1999 in het Winter Palace in Luxor. Ik stond onder de douche en kreeg plots telefoon van één van de adviseurs van de toen nog kroonprins Filip. Die adviseur vroeg me of ik naar beneden kon komen omdat de kroonprins me graag wou spreken. Dus ging ik met mijn half nat haar naar beneden en toen vroeg koning Filip om samen te eten. We hebben dan samen met ons twee gegeten en dat is me altijd bijgebleven. Ook omdat je dan echt de mens achter de publieke figuur leert kennen”, vertelt Lynn.

Lynn heeft sindsdien echt sympathie gekregen voor hem. Zij vindt dat we allemaal het product zijn van onze opvoeding. “Ze zijn heel eenzaam geweest, onze koningskinderen. Dat bleek tijdens het gesprek ook wel, dat daar toch iets misgelopen is in die familie.”