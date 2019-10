“Lukt de seks nog?”: Siska Schoeters stelt vanavond de meest prangende vragen aan rolstoelgebruikers DBJ

01 oktober 2019

06u00 0

“Moet ik mij bukken als ik tegen jou spreek?”, “Gaat dat nog, seks?” of “Leef je alleen van de ziekenkas?” Zeven rolstoelgebruikers zitten vanavond in een lege televisiestudio en antwoorden in ‘Durf te vragen’ op de vragen die niemand durft te stellen. Naast de antwoorden op de meest prangende vragen gaat Siska ook kijken naar het rolstoelrugby van Steven, een twintiger die verlamd terugkwam van zijn vakantie in Australië.

Meer over Siska

Steven

Australië

samenleving