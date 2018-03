'Luke Cage': nieuwe schurk en releasedatum bekend TC

16 maart 2018

15u33 0 Showbizz De superheld zal vanaf 22 juni de straten van de New Yorkse wijk Harlem weer schoonvegen op Netflix. Al krijgt hij wel een stevige tegenstander.

Dat wordt een nieuwe 'machtige, gevaarlijke, criminele onderwereldfiguur' die vertolkt zal worden door actrice Annabella Sciorra. Haar kennen we nog uit 'The Sopranos' en die andere Netflix-reeks 'G.L.O.W.', over vrouwelijk worstelaars. Welk personage Sciorra precies zal spelen en hoe ze het Luke het leven zuur zal maken is nog niet bekend. Maar de fans kijken er ongetwijfeld nu al naar uit.