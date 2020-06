“Luc vond het slecht, maar ik zei: ‘Foert, ik breng het toch uit’”: Bart Kaëll over ‘Mooi Weer Vandaag’

showbizz

Zijn man Luc Appermont vond het een slecht nummer en ‘De Marie-Louise’ en ‘Zeil je voor het eerst’ verkochten een pak meer singles. Toch kiest Bart Kaëll (59) ‘Mooi Weer Vandaag’ als hét hoogtepunt van zijn carrière, zo vertelt hij in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ . Luc leek eerst gelijk te krijgen: het onmiddellijke succes bleef uit. “1993 kende toen de slechtste zomer in jaren.” Dat het alsnog een echte klassieker werd, heeft Bart vooral te danken aan de Vlaamse jeugdbewegingen.